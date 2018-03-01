О Правилах корректировки размера облагаемого импорта в рамках ЕАЭС

Определение размера облагаемого импорта регламентировано статьей 444 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года. При этом пунктом 7 статьи 444 Налогового кодекса установлено, что налоговые органы при осуществлении контроля за исполнением налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза вправе корректировать размер облагаемого импорта в порядке, определенном уполномоченным органом, и (или) с учетом требований законодательства Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

При этом налогоплательщик самостоятельно корректирует размер облагаемого импорта с учетом указанного выше порядка, определенного уполномоченным органом, и (или) требований законодательства Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

В соответствии с указанными положениями налогового законодательства приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2018 года № 103 утверждены Правила корректировки размера облагаемого импорта в рамках ЕАЭС, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.

Согласно Правилам органы государственных доходов корректируют размер облагаемого импорта в рамках ЕАЭС в случае непредставления налогоплательщиком документов, подтверждающих стоимость ввезенных (ввозимых) товаров на территорию Республики Казахстан.

К документам, подтверждающим стоимость ввезенных (ввозимых) товаров на территорию Республики Казахстан, относится один из документов в следующей очередности:

1) договоры (контракты), указанные в подпункте 5) пункта 2 статьи 456 Налогового кодекса;

2) счета-фактуры, указанные в подпункте 4) пункта 2 статьи 456 Налогового кодекса;

3) товаросопроводительные и (или) иные документы, указанные в подпункте 3) пункта 2 статьи 456 Налогового кодекса.

В случае отсутствия вышеперечисленных сведений источниками информации при корректировке размера облагаемого импорта являются ниже перечисленные сведения, которые используются в следующей очередности:

1) акт экспертизы товаров (заключения), выдаваемый Национальной палатой, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о национальной палате предпринимателей либо отчет оценки товаров, выдаваемый оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности;

2) сведения о ценах на идентичные (аналогичные) (а при их отсутствии - однородные) товары, имеющиеся в органах государственных доходов, полученные путем анализа налоговой отчетности по товарам, импортированным на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС, не ранее чем за девяносто дней до ввоза таких товаров.

Под идентичными (аналогичными) товарами подразумеваются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки: физические характеристики, качество, страну происхождения и производителя.

Под однородными товарами подразумеваются товары, которые, не являясь идентичными (аналогичными), имеют сходные характеристики, состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми.

При этом, в случае отсутствия информации, указанной в данном подпункте, в качестве источников информации при корректировке размера облагаемого импорта в рамках ЕАЭС используется информация по ценам на идентичные (аналогичные) или однородные товары, сложившимся за предыдущие календарные кварталы до ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан, но не превышающие одного календарного года.

Если при применении указанной информации выявляется две и более цены сделки идентичным (аналогичным), а при их отсутствии - однородным товарам, то для определения размера облагаемого импорта применяется минимальная из них;

3) официально признанные источники информации о рыночных ценах, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

Налогоплательщик, импортировавший товары на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС, может самостоятельно корректировать размер облагаемого импорта при наличии сведений, подтверждающих стоимость ввезенных (ввозимых) товаров.