Налоговые услуги можно будет получить за чашкой чая

ДГД по г. Алматы сообщает, что в целях улучшения качества обслуживания на базе Управления государственных доходов по Жетысускому району города Алматы запущен пилотный проект по предоставлению услуг налогоплательщикам - посредством деления на зоны обслуживания, исходя из уровня подготовленности и требуемого времени обслуживания отдельных категорий посетителей.

Вводятся так называемые «Пакеты»:

Пакет «Почетный» с удобной зоной для представителей старшего поколения, которых основательно обслуживает близкий по возрасту инспектор за чашкой чая.

Пакет «Старт» предназначен для начинающих предпринимателей для получения разъяснения налогового законодательства.

В случае посещения налогоплательщика с детьми предусмотрен Пакет «Балапан», где родители могут получить необходимые услуги пока их малыши играют в детском уголке.

Пакет «Социальный» предоставляемый на 1 этаже и предназначенный для обслуживания населения с ограниченными возможностями, но активно занимающегося предпринимательской деятельностью.

Пакет «Профи» для которого выделена отдельная зона для конфиденциальности, где профессиональные бухгалтера могут на паритетных условиях общаться с опытными сотрудниками.

Пакет «Прогресс» располагается в Терминале и предназначен для активных пользователей электронными госуслугами, но не имеющими компьютеров или интернета.

В ходе ремонта здания Жетысуского района, построенного в 1982 году, проведена реконструкция операционного зала и терминалов самообслуживания. Теперь, ежедневно в этом районе, получают государственные услуги более 500 налогоплательщиков. В Центре посетителей встречает справочный модератор, обслуживание осуществляется посредством электронной очереди. В здании расположены зоны ожидания, оборудованные диванами и детским уголком. Предусмотрены пандус для подъема и туалет для лиц с ограниченными возможностями.

Так же в здании работает АО «Казпочта», где осуществляется прием платежей от населения по всем видам коммунальных услуг и налоговых платежей в бюджет.

Данный пилотный проект получил многочисленные отзывы положительного характера среди посетителей, а также был презентован председателю Комитета государственных доходов МФ РК Тенгебаев А.М. в рамках рабочей поездки в УГД по Жетысускому району от 28 февраля 2018 года.

В текущем году планируется проведение капитального ремонта и реконструкции других Центров оказания услуг города Алматы.