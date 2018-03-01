В Алматы 99% налоговых отчетностей предоставляются в электронной форме

ДГД по г. Алматы сообщает, что в связи с реализацией Правительством Республики Казахстан Государственной программы «Цифровой Казахстан» и проведением планомерной политики по сокращению контактов услугополучателей с услугодателями в г. Алматы динамично увеличивается количество электронных пользователей.

Так, если в 2013 году в электронном виде было предоставлено только 2,6 млн услуг или 80,7%, то по итогам 2017 года количество электронных услуг возросло до 3,1 млн услуг и удельный вес электронных услуг достиг 91,2%.

А по самой распространенной услуге, как предоставление налоговой отчетности удельный вес электронных форм составил 99,5%.

При этом, в органах государственных доходов города Алматы созданы все условия для получения государственных услуг в электронном виде.

В зданиях районных управлений имеются «Терминал самообслуживания» в котором сотрудники окажут помощь в заполнении и отправке налоговой отчетности в электронном виде.

Кроме того в «Терминале самообслуживания» настроен доступ на портал «Электронного правительства» для получения различных государственных услуг в электронном виде».

Для удобств налогоплательщиков г. Алматы рабочий день сотрудников продлен до 20:00 часов, без перерыва на обед.