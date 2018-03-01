В Астане обсудили предлагаемые поправки в законодательство по вопросам деятельности профессиональных союзов

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК провели публичные слушания по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности профессиональных союзов».

На мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители госорганов, республиканских объединений работников и работодателей и др.

Участники публичных слушаний обсудили законопроект, который содержит ряд поправок в три закона и Трудовой кодекс.

Поправки в национальное законодательство вносятся в соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию»:

Первое. По действующему законодательству профсоюз образуется по инициативе группы граждан РК не менее десяти человек, созывающих учредительное собрание (съезд, конференцию), на котором принимается устав и формируются их органы.

При этом, Комитет экспертов МОТ призывает Правительство РК снизить минимальное требование по количеству участников для создания профсоюзов, т.к. считая это существенным ограничением свободы создания общественных организаций.

В этой связи законопроектом предлагается снизить количество граждан, требуемых в составе инициативной группы от 10 до 3 человек.

Данная поправка направлена также на развитие профсоюзного движения на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Предлагается такие поправки внести в статью 8 Закона «О профессиональных союзах», в статью 10 Закона «Об общественных объединениях» и в статью 19 Закона «О некоммерческих организациях».

Второе. Госрегистрация профсоюза производится в соответствии с законодательством РК о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

По действующему закону профсоюзы проходят первичную регистрацию не позднее двух месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции, собрания). После этого, профсоюзному объединению дается шесть месяцев для представления в орган, зарегистрировавший их, копии документов, подтверждающих их статус.

В данном случае, по предложениям профсоюзных объединений, а также рекомендации МОТ, законопроектом предлагается внести изменения в статью 10 Закона «О профессиональных союзах», и исключить двуступенчатость данной процедуры.

То есть, подавать документы необходимые для государственной регистрации профсоюзов будет один раз, уже с учетом соответствия требованиям к профсоюзным объединениям, предусмотренных Законом.

Законопроект также содержит ряд поправок в соответствии требованиям МОТ.

В целом одобрены основные изменения и дополнения в законодательство по вопросам деятельности профессиональных союзов, разработанные в целях исполнения международных трудовых норм, установленных Конвенцией МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию».

Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае принятия законопроекта не предполагается.

Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан рекомендовано продолжить работу по проекту Закона.