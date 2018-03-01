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Китаец не справился с большим стеклянным шаром в заднем проходе

Мужчина обратился в больницу с жалобами на сильную боль в животе.

Фото : https://lenta.ru/news/2018/03/01/ball/1 марта 2018, 06:21

В китайском городе Дунгуань, провинция Гуандун, врачи извлекли из пациента стеклянный шар диаметром восемь сантиметров, передает Лента.ру.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Он объяснил, что вставил себе в задний проход стеклянный шар, а потом семь часов пытался извлечь его, но так и не сумел этого сделать.

Чтобы достать игрушку, потребовалась хирургическая операция. Пациенту сделали лапаротомию — разрез брюшной стенки, позволяющий врачам получить доступ к органам брюшной полости. Затем хирург рукой протолкнул застрявший в толстом кишечнике шар к заднему проходу, после чего вытащил его щипцами.

Мужчина рассказал, что неоднократно вставлял в задний проход крупные предметы и считает это своей вредной привычкой. До сих пор ему удавалось доставать их без помощи врачей.


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