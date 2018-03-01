Десятки домов на побережьях озёр Алаколь и Зайсан оказались под угрозой обрушения

Размывание горных пород и почв в геологии называют эрозией.

В Восточном Казахстане спрогнозировать паводок и его последствия скоро будет затруднительно. Гидрологи заявили о перебоях в финансировании. Под угрозой обрушения оказались десятки домов и строений на побережьях озёр Алаколь и Зайсан. Из-за нехватки средств нарушается непрерывность мониторинга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

– Там погибают целые улицы, поднялся уровень воды в Зайсане, и поэтому идёт разрушение очень-очень быстрое. Там необходимо обновлять пост или создавать его заново и вести наблюдение, - прокомментировал техник-гидрогеолог высшей категории Галина Уфимцева.

Размывание горных пород и почв в геологии называют эрозией. Восточно-Казахстанская область – самый водный регион страны. Здесь наблюдения за эрозией начали в 80-е годы прошлого века. С тех пор о возможных оползнях, подтоплениях и других опасностях природы местные власти узнают от гидрогеологов. Точнее, узнавали. Из-за сокращения финансирования поток данных иссякает. А ведь выявление эрозии и прогноз изменений опасных геологических условий очень важны для безопасности населения. Прекращение работ в этом направлении чревато серьезными последствиями. Но денег всё равно нет.

– Наш департамент неоднократно обращался в Комитет геологии по данному вопросу с целью дальнейших наблюдений за опасными геологическими процессами. В настоящее время ждём ответа от комитета и надеемся на продолжение, - сказала рук. отдела департамента «Востокказнедра» Ирина Шацких.

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