В Павлодаре мать школьника не может доказать, что его убили

В соцсетях родные мальчика обнаружили переписку. В ней Даниилу угрожали и требовали деньги.

В Павлодаре раскрыть преступление могли бы помочь все те же камеры видеонаблюдения. Однако мать погибшего при невыясненных обстоятельствах школьника не может получить кадры с камер, установленных в подъезде. Женщина считает, что убийцы сына побывали у них в доме. Но доказать это не получается, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

27 января у себя в квартире Оксана Гавриш обнаружила тело своего 16-летнего сына Даниила Козинеца. Ученик кадетской школы находился в позе молящегося. Версий было много. В соцсетях родные мальчика обнаружили переписку. В ней Даниилу угрожали и требовали деньги. Родные также обнаружили и следы от ударов на входной двери, поэтому считают, что убийцы вполне могли побывать в квартире. Установить истину должны помочь видеокамеры в подъезде. Но оказалось, что при заключении договоров с жильцами Оксану Гавриш агенты обошли стороной. Хотя ранее она дала согласие на установку оборудования. Так что официально женщина клиентом компании не является, а значит, видеофайлы затребовать не может. Но и полицейским видео тоже не предоставили.

– Кто приходил, мы не можем просмотреть, так как в этот момент видео не работали. Мы со следователем написали письмо и обратились в КТ, где получили в устном виде ответ: «Нет видео». Наш подъезд был просто для них – такая ситуация – что они оплачивают, проплачивают просто за муляж, - сказала мама погибшего Даниила Козинца Оксана Гавриш.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!