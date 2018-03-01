Сагинтаев провел заседание Совета по улучшению инвестклимата

На заседании рассмотрен ход реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

28 февраля в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На заседании рассмотрен ход реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в части улучшения инвестиционного климата страны по направлениям защиты прав интеллектуальной собственности, совершенствования налогового законодательства и создания новых инструментов по разрешению инвестиционных споров.

В обсуждении приняли участие министр юстиции РК Марат Бекетаев, исполняющий директор Американской торговой палаты Дорис Брэдбюри, посол США в Казахстане Джордж Крол, посол Великобритании в Казахстане Майкл Гиффорд, посол Канады в Казахстане Николас Бруссо, руководитель отдела по политике делегации ЕС Золтан Сзалай, директор общественного управления ОЭСР Маркос Бонтури, партнер по вопросам международных налогов, энергетики и ресурсов Deloitte Энтони Мэхон, партнеры Baker & McKenzie Кёртис Мастерс и Андрей Ерш, управляющий партнер White & Case Kazakhstan Максим Телемтаев, главный менеджер Coca-Cola Almaty Bottlers Ахмет Ертин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!