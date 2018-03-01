Джаред Лето снялся в прямом эфире с фанаткой из Казахстана

Лето признался, что ему очень понравился Казахстан после того, как они провели концерт в Астане.

Солист группы Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето провел совместный прямой эфир в Instagram с фанаткой из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лето признался, что ему очень понравился Казахстан после того, как они провели концерт в Астане. Туда съехались фанаты со всей страны, пришло около 30 тысяч человек.

"Скучаю по вам", - сказал певец. "И мы тоже", - ответила юная поклонница, которая была на том концерте.

"Прекрасное место, славные люди, надеюсь скоро снова вас увидеть", - завершил Джаред Лето.

Разговор с казахстанкой начинается с 8-й минуты:

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