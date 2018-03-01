Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Джаред Лето снялся в прямом эфире с фанаткой из Казахстана

Лето признался, что ему очень понравился Казахстан после того, как они провели концерт в Астане.

Фото : El.kz1 марта 2018, 08:14

Солист группы Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето провел совместный прямой эфир в Instagram с фанаткой из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лето признался, что ему очень понравился Казахстан после того, как они провели концерт в Астане. Туда съехались фанаты со всей страны, пришло около 30 тысяч человек.

"Скучаю по вам", - сказал певец. "И мы тоже", - ответила юная поклонница, которая была на том концерте.

"Прекрасное место, славные люди, надеюсь скоро снова вас увидеть", - завершил Джаред Лето.

Разговор с казахстанкой начинается с 8-й минуты:


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты