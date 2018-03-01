ЛДПР назвала поступок Собчак "историческим плагиатом"

В партии также отметили, что ее выходка является жалкой подделкой и пародией.

В ЛДПР назвали поступок Ксении Собчак, которая "спрыснула дедушку холодной водой" во время теледебатов, отвратительной провокацией, отметив, что исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией, пишет МК.

О плагиате в партии вспомнили в связи с похожим инцидентом, который случился в эфире передачи "Один на один" в 1995 году. Тогда Жириновский плеснул в Немцова апельсиновым соком.

По словам Ксении Собчак, она находится под ярким впечатлением от телеэфира, в котором она дискутировала с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Жириновским. Накал страстей был такой, что Жириновский стал использовать нецензурные высказывания в адрес Собчак, которая в итоге окатила его водой из стакана. "Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии", — сообщила Собчак в своем Instagram.

В свою очередь, в пресс-службе ЛДПР назвали Собчак провокаторшей с богатым опытом разборок на "лобном месте". В партии также отметили, что ее выходка является жалкой подделкой и пародией. "Она без каких бы то ни было оснований начала свою речь с того, что обозвала Жириновского клоуном", — отметили в ЛДПР.

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