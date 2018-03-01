Жители деревни спасли собаку, которую анаконда утащила в воду

Местные жители отправились на поиски питомца и обнаружили, что его уже почти задушила анаконда.

На одной из бразильских ферм неожиданно пропала собака. Местные жители отправились на поиски питомца и обнаружили, что его уже почти задушила анаконда, сообщает Life.ru.

В момент обнаружения собака уже не подавала признаков жизни. Тем не менее жители деревни решились отбить питомца у змеи, которая явно не желала делиться добычей. Почувствовав, что спасение близко, собака ожила, а под конец даже стала бросаться на свою обидчицу.

Видео о чудесном спасении собаки выложил в Сеть бразилец Эндрю Барао. Он рассказал, что собака выжила лишь благодаря быстрым и слаженным действиям местных жителей. Какая судьба постигла анаконду, не сообщается.

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