В Кызылорде обрушилось нежилое общежитие

Данная ситуация находится на контроле акимата города и области.

Часть здания общежития в жилом районе Титова, пустовавшее долгое время, обрушилось. Общежитие 1971 года постройки расположено по улице Титова 16 А передает пресс-служба акимата города Кызылорды.

По данным ЧС, 28 февраля в 22.40 по местному времени обрушилась нежилая часть общежития. Пострадавших нет.

По словам заместителя акима города Кызылорда Асылбек Шаменова, сообщение об обрушении поступило в 22.40 часов ночи по местному времени.

«Были приняты сразу же меры, 46 семей живущих в другой части общежития эвакуировали в безопасное место. Им была оказана первая медицинская и психологическая помощь. Жильцов обеспечили питанием и медикаментами. Городской оперативный штаб занимается сбором необходимых вещей. В скором времени будет дана поолная информация по этому случаю», подчеркнул замакима города.

В свою очередь, начальник областного ДЧС Омар Бержанов отметил, что припоступлении сообщения на номер 112 о чрезвычайном проишествии на место выехало 1 отделение ЮРАОСО (Южно- региональный аэро спасательны отряд).

«Они выявили что часть общежития 4 подъезда, с 1 по 5 этажи обрушилась. Сейчас на месте работают 82 сотрудников личного состава и 17 единиц спецтехники», - прокомментировал глава ДЧС города .

По словам председателя КСК «Талап» Ульи Арыновой, в обрушившейся части общежития жильцов не было.

«На месте обрушения людей не было, эта часть пустовала. Поэтому и пострадавших нет. Жильцов, проживавших в 46 квартирах в другой части общежития эвакуировали в школу «Мурагер». Завтра, 1 марта, будет определено место их постоянного проживания. Причины обрушения выясняются. Пока ничего неизвестно», - сказала Улья Арипова.

Данная ситуация находится на контроле акимата города и области.

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