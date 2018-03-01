Головкин рассказал о мотивации и планах на реванш с Альваресом

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин сказал, что не намерен что-либо доказывать в рематче с Саулем Альваресом 5 мая, а будет биться за убедительную победу и наследие, пишет Sports.kz.

— Я буду доминировать и на этот раз сделаю это более убедительно. Мне нет необходимости говорить, что я нокаутирую его, но я бы этого хотел. Свою работу в ринге я сделаю, но я не могу контролировать оценки судей. Я не собираюсь ничего доказывать. Мне нечего доказывать. Я просто хочу победить, сохранить свои пояса и остаться чемпионом. Я чувствую себя хорошо. Я по-прежнему обладаю своей силой. Я невероятно мотивирован на этот поединок. Два лучших боксера pound-for-pound дерутся друг с другом. Победитель станет королем P4P, — сказал Головкин, которого цитирует Boxingscene.com.