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1 марта на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода

Местами ожидаются усиление ветра, низовая метель, гололед.

Фото : vsepitomniki.ru1 марта 2018, 09:31

1 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге и на востоке сильные осадки, лишь на западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, низовая метель, гололед. На большей части республики сохранится туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, низовая метель.

В Южно-Казахстанской, днем Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области местами туман.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель, ночью туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами туман.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях – туман.

По данным РГП «Казгидромет», 1 марта на отдельных низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей и города Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока.

В Алматы днем преимущественно облачно, + 8.

В Астане днем ясно, - 19.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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