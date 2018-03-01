Пьяный дебошир напал на участкового

30-летнего правонарушителя арестовали.

В Павлодарской области пьяный мужчина напал на полицейского, прибывшего по вызову, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как отмечают в полиции, случаи агрессивного поведения граждан по отношению к представителям власти нередки. Чаще всего такое поведение характерно для людей, злоупотребляющих алкогольными напитками.

"Участковый инспектор полиции местной полицейской службы отдела внутренних дел Лебяжинского района старший лейтенант полиции Токебаев Ризабек, получив телефонное сообщение от жительницы с.Ямышево с просьбой о помощи, поспешил на вызов. Прибыв по адресу, участковый установил, что в дом незаконно вторгся пьяный мужчина", - рассказали детали происшествия в полиции.

На требование сотрудника полиции покинуть дом, мужчина ответил ударом кулака в лицо, а затем сорвал погон с его куртки. Участковый, применив боевые приемы, успокоил нарушителя и совместно с подоспевшими на помощь сельчанами доставил его в отдел полиции.

В отношении 30-летнего правонарушителя проводится расследование по статье 380 ч.1 УК РК, с санкции суда он арестован

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