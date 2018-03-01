МСХ установило причину бешенства мангистауских верблюдов и лошадей

В регионе бешенством заболело 17 верблюдов и лошадей.

Заболевание бешенством у верблюдов и лошадей в Мангистауской области могло произойти из-за миграции возбудителя инфекции в природе, считает председатель комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Турсын Кабдолданов, передает Sputnik Казахстан.

По его данным, в регионе бешенством заболело 17 верблюдов и лошадей.

"Это благополучный регион, в предыдущие годы бешенство не было зарегистрировано. Причина — миграция возбудителя бешенства в дикой природе", — сказал Кабдолданов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

При вспышках инфекций, по его словам, обычно проводится внеплановая вакцинация домашнего скота, а также кошек и собак.

"В Мангыстауской области за последние три года не было вспышек, поэтому вакцинация этих животных не планировалась. После постановки диагноза из республиканского резерва выделена вакцина, проводится дезинфекция и ликвидационные мероприятия, ситуация под контролем", — добавил он.

Первые случаи заболевания скота были зарегистрированы в Мангыстауской области в декабре прошлого года.

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