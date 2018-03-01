Глава государства встретился с ректором КазНУ

Состоялась встреча президента с ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Галимкаиром Мутановым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития научного потенциала университета и ход подготовки кадров в соответствии с приоритетными направлениями Послания «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Глава государства, отметив результаты осуществляемой университетом работы, акцентировал внимание на роли высших учебных заведений в деле обучения молодых специалистов, адаптированных к условиям глобальных экономических и технологических изменений.

- На протяжении долгого времени Вы возглавляете один из самых крупных и главных университетов страны. Сюда приезжают учиться из-за рубежа. Среди казахстанских вузов университет обладает высоким рейтингом, - сказал президент Казахстана.

Галимкаир Мутанов доложил Нурсултану Назарбаеву о результатах трансформации вуза и адаптации учебного процесса к современным требованиям.

- Наша основная цель - преобразовать вуз в исследовательский университет мирового уровня. Это включает не только подготовку ведущих специалистов, но и развитие науки и инноваций. В целом, университеты должны быть драйверами инновационной экономики, - сказал ректор КазНУ имени аль-Фараби.

Г.Мутанов представил главе государства информацию о реализации проектов в сфере IT и новых технологий, а также рассказал о процессе налаживания межвузовского взаимодействия в рамках создаваемого IT-технопарка на базе университета. По информации ректора КазНУ имени аль-Фараби, на сегодняшний день более 60% студентов вуза обучаются естественным наукам.

В завершение встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.