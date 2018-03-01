Фото обрушившегося общежития в Кызылорде

На месте организован штаб.

28 февраля 2018 года, в 23-05 в Кызылорде, п.Титова произошло обрушение 4-го нежилого подъезда 5-и этажного общежития. При этом отмечается, что 1 и 2 подъезды жилые, 3 и 4 не жилые, здание 1971 г.п.). Жильцы дома – предварительно 63 человека, из-них 17 детей размещены в школе №2, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На месте происшествия организован штаб. Проводятся работы по расчистке завалов. Жертв и пострадавших нет.

К работам привлечены 54 сотрудника и 15 ед. техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области; 36 работников, 6 ед. техники и 2 кинологических расчета Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, 50 работников и 27 ед. техники акимат, сотрудники местной полицейской службы.

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