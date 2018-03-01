В интерактивную карту сакральных мест Мангистау войдут 43 памятника

Карта откроет доступ к информации о сакральных объектах края для интернет-пользователей всего мира.

В Актау разрабатывают интерактивную карту святых мест региона. Изначально в нее войдут 15 объектов общенационального значения, а также 28 некрополей местного масштаба, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.

Карта, как считает Марат Утесинов, заместитель директора Мангистауского государственного историко-культурного заповедника, откроет доступ к информации о сакральных объектах края для интернет-пользователей всего мира.

Со временем карта пополнится данными о других памятниках Мангистау. Всего в регионе под охраной государства находятся 590 памятников: 20 — республиканской категории, 570 — местной.

Планируется, что готовая платформа будет размещена на сайте Мангистауского областного управления культуры уже в начале осени текущего года. В следующем году, как сказал Марат Утесинов, с информацией об историко-культурных объектах края можно будет ознакомиться и на сайте заповедника.

- Первыми в интерактивную карту внесены памятники общенационального значения: подземная мечеть Бекет-Ата в местности Огланды, подземная мечеть и некрополь Бекет-Ата в Старом Бейнеу, подземные мечети и некрополи Шопан-Ата, Караман-Ата, Шакпак-Ата, Султан-епе, Масат-Ата, некрополи Сисем-Ата, Барак, Балуанияз, Иса Тиленбайулы (Алаторпа), Досан Тажиулы (Каратобе), средневековое городище Кызылкала, историко-культурный комплекс Отпантау, мемориальный комплекс Т.Г.Шевченко — всего 15 объектов. В нынешнем году после утверждения в областном управлении культуры в карту добавят еще 15 памятников местного значения, в следующем — еще 13. Это некрополи Есмамбет, Хатам ишан (Катем), Бекбаулы-Ата, подземная мечеть Бекет-Ата в местности Тобыкты, некрополь Мынкиси, Кыдырша-Ата, Кыз-аулие, Атакозы, Бердалы, Кулбарак, мечеть Коркембая, дом-музей Мурына жырау, захоронение Ержан хазирета в некрополе Шакпак-Ата, горы Шеркала, Бозжыра, наскальные надписи гор Айракты, урочища Саура, Тамшалы, Самал, Улыкиндикти (Улкенкудык), сооружение Маната, мечеть Мактым-баба, некрополи Есен-Ата, Темир-баба, Огланды, Кенты-баба, Кошкар-Ата, мавзолей Куйеутам, - рассказал Марат Утесинов.

В планах заповедника — разработка мобильного приложения по сакральным местам Мангистау.

Автор: Гульмира Садырова

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