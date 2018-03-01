Какие гарантии будут действовать в период ликвидации страховой компании

Председатель Нацбанка Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассказал о внесенных поправках в законопроект по вопросам страхования и страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

«Было принято оптимальное решение между государством, работодателем и страховой компанией по страховым выплатам по пенсионным аннуитетам и аннуитетам работников, потерявших трудоспособность, которая позволит системе быть устойчивой в будущем. Однако для этого необходимы дополнительные механизмы социального аннуитета», - сказал Акишев.

По его словам, в мае 2015 года были внесены изменения в законодательство по обязательному страхованию работника от несчастного случая на производстве.

«Гарантия будет действовать в период ликвидации страховой компании до тех пор, пока все обязательства не будут переданы другой компании, - отметил глава Нацбанка.- Эти поправки позволят своевременно получать денежные средства из фонда. В целях дальнейшего развития страхового рынка законопроект предусматривает и другие корректировки».