439 тысяч казахстанцев сегодня имеют статус «безработные»

Большинство безработных не востребованы на рынке труда, а треть из них не получили высшего и средне-профессионального образования. Чтобы решить вопрос безработицы, в министерстве труда и социальной защиты увеличивают количество курсов профессиональной переподготовки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На переквалификацию в этом году из бюджета выделили 45 миллиардов тенге.

Лязат 27, она программист по специальности. Но за компьютер девушка не садилась давно. Найти работу по профессии, несмотря на все старания, ей не удавалось. После очередного отказа, Лязат обратилась в центр занятости, там ей предложили пройти 3-х месячные курсы кройки и шитья бесплатно.

- Меня приглашали на собеседования, но тут же отказывали из-за недостатка опыта и хиджаба. А здесь есть все условия. Есть время, для того, чтобы почитать намаз, - говорит Ляззат Балтабек.

Обучать и обеспечивать работой религиозных женщин решила предпринимательница Айнур Бактыгалиева. По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, только за год ей удалось подготовить 60 человек. Еще 25 на очереди. Пройдя курсы, женщины получают работу в швейном цеху. Но даже если вакансия отсутствует, то за бортом они точно уже не останутся.

На курсах женщины приобретают все необходимые знания и навыки. Получив, образование они с легкостью могут открыть небольшое ателье и развивать свое швейное дело. Также во время обучения они получают стипендию, - говорит Айнур Бактыгалиева.

Как выяснилось, треть безработных и половина самозанятых казахстанцев не имеют высшего или средне-специального образования.

- У нас порядка 44 % самозанятых и 29% безработного населения, сегодня со школьным образованием. Вот они сегодня, к сожалению не конкурентоспособны на рынке труда. Уровень безработицы на рынке труда порядка 4,5%, а по количественно, то за 4 квартал это 439 тысяч, - говорит директор департамента министерства труда и социальной защиты населения РК Балтабай Каппасов.

На обучение безработных тонкостям швейного дела или других востребованных специальностей, в этом году из бюджета выделили 45 миллиардов тенге. Чтобы заинтересовать предпринимателей в таких кадрах, бизнесменам разрешено по закону платить работнику только 2/3 заработной платы, а остальную часть финансирует государство.