Об упрощенных процедурах в СпецЦОНе рассказали в полиции Алматы

Уже в 2018 году будут реализованы новые онлайн-сервисы для граждан по просмотру и бронированию госномеров автотранспорта.

По контролю за дорожным движением населению органами внутренних дел оказываются две государственные услуги: выдача водительского удостоверения и регистрации и перерегистрации транспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Месте с тем, в сфере дорожного движения на сегодняшний день реализованы меры по сокращению административных барьеров, а также волокиты при оказании государственных услуг населению. В частности, проведена работа по сокращению количества документов для регистрации транспорта и выдачи прав (исключена адресная справка, подтверждение оплаты пошлин, сборов и налогов, учредительные документы юридического лица и др.); повсеместно введен экстерриториальный принцип регистрации транспорта и выдачи прав, (т.е. зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение можно в любом специализированном ЦОНе); введена индивидуальная подготовка и онлайн-обучение граждан при получении ими прав по категориям «А, А1, В, В1» (мотоциклы, трициклы, квадроциклы и легковые автомобили); выдача водительских удостоверений на альтернативной основе обмен водительского удостоверения переведена в электронный формат. Время оказания услуги сокращено с 6-ти до 2-х часов; отменен осмотр транспорта при выдаче дубликата техпаспорта, а также в случае изменения Ф.И.О. владельца и переоборудования транспорта; отменена сдача экзамена на знание ПДД при истечении срока действия водительского удостоверения», - рассказал начальник отдела регистрационно-экзаменационной деятельности Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

Кроме того, по данным адмполиции, на портале «электронного правительства» для граждан запущена услуга обмена водительских удостоверений. Заявка и копии необходимых документов подаются через интернет (гражданин приходит в спец ЦОН только для получения готового удостоверения).

«Также реализован онлайн-сервис регистрации залога транспорта через портал «электронного правительства». Все банки второго уровня подключены к сервису, соответственно исключена необходимость обращения в спецЦОН для регистрации залога гражданам, приобретающим автотранспорт в кредит. Уже в 2018 году будут реализованы новые онлайн-сервисы для граждан по просмотру и бронированию госномеров автотранспорта, в т.ч. повышенного спроса, а также по приему заявок на выдачу дубликатов техпаспорта, госномера, замену водительского удостоверения при истечении срока действия, а также выдачу справок о наличии, отсутствии, снятии с учета автотранспорта. Также планируется сократить срок регистрации автомобилей с 2-х до 1,5 часов и срок обмена водительских удостоверений с 2-х до 1-го часа, кроме случаев необходимости сдачи экзаменов», - заверил подполковник Аманбек.

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