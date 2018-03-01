Сенаторы рассмотрели поправки в соглашение с Беларусью

На расширенном заседании комитета по финансам и бюджету Сената Парламента рассмотрен проект закона о ратификации Протокола между Правительствами Казахстана и Беларуси о внесении изменений и дополнений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Протокол, подписанный в Минске 16 марта 2016 года, предусматривает расширение сотрудничества налоговых структур двух стран путем обмена информацией по вопросам налогообложения в целях предотвращения уклонения от налогов и избежания двойного налогообложения.

Документом внесено изменение в термин «Казахстан». В соответствии с действующим законодательством уточнены наименования налогов, на которые распространяется Соглашение. Также термин «постоянное учреждение» изложен в редакции, которая позволит облагать доходы от разведки природных ресурсов с первого дня проведения разведки. Кроме того, в целях защиты экономических интересов страны внесены изменения, связанные с пересмотром вопросов налогообложения отдельных доходов в части процентов, роялти, прироста стоимости при реализации акций, долей участия. Документ направлен на рассмотрение палаты.