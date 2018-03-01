Назарбаев: Мы показали всему обществу, что осуществимо учиться на трех языках

Глава государства провел встречу с председателем правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой, сообщает zakon.kz. со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства отметил особую роль Назарбаев Интеллектуальных школ в системе среднего образования страны.

- Эти школы должны стать примером для всех, мы будем учитывать их опыт при открытии новых школ. С 2008 года Интеллектуальные школы окончило 5660 человек, все они свободно владеют тремя языками. Мы показали всему обществу, что учиться в Казахстане на трех языках является вполне осуществимым делом, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Куляш Шамшидинова проинформировала Президента Казахстана о проводимой работе по формированию преподавательского состава Интеллектуальных школ.

- За эти годы, благодаря Вашей поддержке, проведена большая работа. У нас работает 2800 учителей, из них 195 являются иностранными преподавателями, 183 - выпускниками ведущих зарубежных вузов, обучавшимися по международной программе «Болашак», а также выпускниками Назарбаев Университета. На сегодняшний день преподавательский состав включает 4 доктора, 22 кандидата наук и 719 магистров, - сказала К. Шамшидинова.

Кроме того, руководитель организации образования рассказала о том, что формирование контингента учащихся осуществляется на конкурсной основе и определяется исключительно способностями претендентов.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы Назарбаев Интеллектуальных школ.