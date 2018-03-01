Делегация РК начала работу в рамках Сегмента высокого уровня Совета ООН

Делегация Республики Казахстан во главе с заместителем Министра иностранных дел Ержаном Ашикбаевым начала работу в рамках Cегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Конференции по разоружению, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Выступая перед высокопоставленными участниками сессии СПЧ ООН, заместитель министра представил приоритеты и задачи Казахстана в области защиты прав человека. В частности, Е.Ашикбаев обратил внимание делегатов на Стратегию развития Казахстана до 2050 года, которая приоритезирует вопросы обеспечения прав и свобод человека в Казахстане и ставит их в основу развития государства и ознакомил с задачами на ближайшую перспективу по дальнейшему совершенствованию национальной правозащитной системы, которые обозначены в Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Казахстанский дипломат также проинформировал об активном сотрудничестве страны со всеми механизмами СПЧ ООН, а также проводимой системной работой по выполнению полученных рекомендаций.

В целях повышения эффективности работы и для достижения конструктивной работы СПЧ Е. Ашикбаев предложил соблюдать принципы беспристрастности, равноправного диалога и сбалансированного подхода при рассмотрении всех без исключения вопросов Повестки Совета. Акцент в работе СПЧ должен быть смещен в сторону оказания технического содействия и укрепления потенциала стран, а не осуществления контрольно-мониторинговых функций.

​В ходе выступления на Конференции по разоружению Е. Ашикбаев представил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам разоружения и нераспространения. В свете растущей озабоченности международного сообщества в связи с отсутствием прогресса в деле разоружения, принятие Договора о запрещении ядерного оружия является сигналом для всех ядерных государств. Именно они должны проявить волю и выполнить свои обязательства по построению стабильного и безопасного мира, отметил Е. Ашикбаев.

Заместитель министра подчеркнул важность совместной работы всех государств-членов ООН по восстановлению доверия, что является ключом к развязке многих проблем современности.

В связи с этим, страны-члены Конференции по разоружению были проинформированы об итогах тематического брифинга Совета Безопасности ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Н. Назарбаева.

​На полях заседаний казахстанский дипломат провел встречи с Верховным комиссаром ООН по правам беженцев Филиппо Гранди, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой, генеральным директором Международной организации по миграции Уильям Лейси Свингом, а также с Министром иностранных дел Дании, заместителями министров иностранных дел Коста-Рики и Португалии. Во время переговоров были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества.

​ В ближайшие дни казахстанский дипломат проведет встречи с Генеральным директором отделения ООН в Женеве Майклом Мёллером, Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном, Генеральным секретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь, Специальным докладчиком ООН по вопросу о пытках Нильсом Мельцером, а также с Министром по гендерным вопросам Мальдив и Послом Японии при Конференции по разоружению, председателем Конференции Договора о торговле оружием.