Какие подарки хотят получить женщины на 8 марта

Женщины чаще дарят то, что сами хотели бы получить.

В преддверии Международного женского дня эксперты провели исследование, посвященное особенностям празднования 8 марта среди жителей Казахстана. В исследовании представлен как женский, так и мужской взгляд на этот праздник, передает Zakon.kz со ссылкой на компанию "Делойт".

Согласно данным опроса, 9 из 10 казахстанцев планируют поздравить близких родственников с 8 марта и подарить им подарки. Средние затраты казахстанцев на подарки к этому празднику - 28 тысяч тенге. 2 из 10 казахстанцев предпочитают приобретать подарки в онлайн-магазинах.

"6 из 10 казахстанцев говорят о практике поздравления коллег за праздничным столом или в ресторане, а вот 5 из 10 казахстанцев отметили, что их компании не покрывают расходы на празднование 8 марта внутри коллектива", - говорится в исследовании.

Топ-4 планируемых подарка на 8 марта:

90% цветы

33% праздничный обед или ужин в ресторане

29% сладости

19% косметика и парфюмерия

Топ-4 желаемых подарка на 8 марта:

37% путешествие

33% цветы

28% ювелирное изделие

22% сертификат на услуги индустрии красоты

Топ-4 подарка, которые планируют сделать женщины:

56% косметика или парфюмерия

55% цветы

23% сладости

21% сертификат на услуги индустрии красоты

9 из 10 женщин планируют дарить подарки на 8 марта другим женщинам. Отметим, что в отношении подарков среднего ценового диапазона наблюдается любопытная тенденция: женщины чаще дарят то, что сами хотели бы получить.

По данным исследования, мужчины готовы потратить на подарки на 40% больше, чем женщины.

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