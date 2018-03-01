Какие подарки хотят получить женщины на 8 марта
Женщины чаще дарят то, что сами хотели бы получить.
В преддверии Международного женского дня эксперты провели исследование, посвященное особенностям празднования 8 марта среди жителей Казахстана. В исследовании представлен как женский, так и мужской взгляд на этот праздник, передает Zakon.kz со ссылкой на компанию "Делойт".
Согласно данным опроса, 9 из 10 казахстанцев планируют поздравить близких родственников с 8 марта и подарить им подарки. Средние затраты казахстанцев на подарки к этому празднику - 28 тысяч тенге. 2 из 10 казахстанцев предпочитают приобретать подарки в онлайн-магазинах.
"6 из 10 казахстанцев говорят о практике поздравления коллег за праздничным столом или в ресторане, а вот 5 из 10 казахстанцев отметили, что их компании не покрывают расходы на празднование 8 марта внутри коллектива", - говорится в исследовании.
Топ-4 планируемых подарка на 8 марта:
90% цветы
33% праздничный обед или ужин в ресторане
29% сладости
19% косметика и парфюмерия
Топ-4 желаемых подарка на 8 марта:
37% путешествие
33% цветы
28% ювелирное изделие
22% сертификат на услуги индустрии красоты
Топ-4 подарка, которые планируют сделать женщины:
56% косметика или парфюмерия
55% цветы
23% сладости
21% сертификат на услуги индустрии красоты
9 из 10 женщин планируют дарить подарки на 8 марта другим женщинам. Отметим, что в отношении подарков среднего ценового диапазона наблюдается любопытная тенденция: женщины чаще дарят то, что сами хотели бы получить.
По данным исследования, мужчины готовы потратить на подарки на 40% больше, чем женщины.
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