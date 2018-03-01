Полиция нашла размещенную в соцсетях тонированную Audi и наказала ее владельца

Ранее этот водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Владелец Audi оштрафован за тонированные стекла авто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Местная полицейская служба изучила материалы, размещенные в соцсетях и приняла соответствующие меры.

"В частности, опубликованы 2 фотографии, на которых четко просматриваются затонированные боковые передние стекла автомобиля, также ясно виден государственный номер машины. В содержании публикации под фотографиями автор указал дату и место. Согласно законодательству, мы установили владельца данного транспортного средства, который подтвердил подлинность фото и с нарушением согласился. По данному факту был составлен протокол по ст. 590 ч.5 КРКобАП и владелец привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП. Уточним, что ранее этот водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение", - информировал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

В полиции также отметили, что в рамках принципа «нулевой терпимости к правонарушениям», такие сигналы из социальных сетей не остаются без внимания, они рассматриваются соответствующим подразделением полиции, с дальнейшим принятием мер.

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