Врач из Астаны предложил коллегам безвозмездно лечить детей-сирот

Он намерен собирать команду профессиональных хирургов, травматологов, урологов и вообще специалистов всех профилей для этой цели.

Пластический хирург Магзум Онгаров предложил врачам со всего Казахстана собрать команду, которая сможет безвозмездно лечить и консультировать детей из малообеспеченных семей и сирот, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщения астанинского врача в Facebook.

Свою идею врач объясняет проблемой получения квот на операции для детей-сирот.

Внимание! Уважаемые коллеги! Все мы знаем и понимаем как тяжело малообеспеченным гражданам нашей страны добиться квоты на операцию для своего ребенка, а особенно детям-сиротам. Это не вина нашего Министерства, это проблемы финансирования и бюрократизма. В связи с этим мы начинаем собирать команду профессиональных хирургов, травматологов, урологов и вообще специалистов всех профилей которые на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ могут прооперировать, проконсультировать и назначить лечение детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, - говорится в сообщении.

Магзум Онгаров предупреждает заранее, что данная идея не принесет врачам заработка, все операции планируется проводить бесплатно.

Не важно в каком городе Вы находитесь, важно Ваше желание помочь! В случае Вашей надобности мы пригласим Вас в Астану на проведение операции (трансферт и проживание обговариваются с каждым специалистом индивидуально). Все операции проводятся абсолютно бесплатно и заработать на этом не получится.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!