Минфин подготовил законопроект, который ослабит долговую нагрузку на граждан

В Департаменте государственных доходов по г.Алматы проведено совещание, посвященное обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», сообщает zakon.kz со ссылкой на управление профилактики коррупции по городу Алматы.

С докладом об особенностях Послания и поставленных задачах выступил член Регионального исполнительного комитета, руководитель КГД МФ РК - Ардак Тенгебаев.

Спикер, каждый пункт поставленных Елбасы задач, разъяснил через призму особенностей работы органов государственных доходов.

Так сообщалось, что «вкладом КГД МФ» в развитие транзитного потенциала Казахстана будет развитие физической таможенной инфраструктуры. Во всех областных центрах в течении 4-х лет будут созданы зоны таможенного оформления (ЗТО) с транспортными логистическими центрами (ТЛЦ).

В этих зонах будут размещены все участники бизнес-процесса по таможенной очистке. Это государственные органы, органы сертификации, таможенные представители, банки, страховые компании и т.д.

Также запланированы мероприятия по модернизации 24-х пунктов пропуска, целью которой является создание многополосных модернизированных пунктов пропуска и интеграции всех бизнес-процессов в единый технологический комплекс.

Для улучшения услуг в таможенной сфере проводится работа по упрощению таможенных процедур. В прошлом году сокращено количество документов, предъявляемых при экспорте с 10 до 3 документов, при импорте - с 12 до 5 документов.

В октябре прошлого года введена подсистема «Таможенный транзит» ИС «Астана-1», обработано свыше 145 тысяч транзитных деклараций, время таможенного оформления сократилось в 4 раза (с 63 до 16,5 минут).

Дальнейшее развитие ИС «Астана-1» будет в настройке всех процедур государственных органов, связанных с таможенным оформлением, по принципу «Единого окна».

В целях поставленных задач по «перезагрузке финансового сектора», в настоящее время ведется работа по внедрению института восстановления платежеспособности физических лиц.

Министерством финансов подготовлен законопроект, который позволит ослабить долговую нагрузку на граждан и поможет банкам очистить свои балансы.

Для реализации следующего приоритета - «эффективное государственное управление», перед Правительством поставлен ряд конкретных задач:- сокращение издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании; цифровизация процессов получения бизнесом господдержки по принципу «одного окна»; улучшение бизнес-климата на региональном уровне; подготовка нового пакета системных мер по поддержке бизнеса, вывода его из тени; передача в региональные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса.

Процессы получения бизнесом государственной поддержки будут выстраиваться по принципу «одного окна».

Комплексные госуслуги также будут оказываться по принципу «одного заявления», что упростит необходимость обращаться в различные инстанции за справками.

В рамках фискальной децентрализации запланирована передача в региональные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса.

С 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью населения свыше 2 тысяч человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета. Это позволит вовлечь население в решение вопросов местного значения.

Также на совещании приняла участие руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы Айгуль Байханова.

В рамках девятого приоритета Послания Президента Айгуль Байханова рассказала о совершенствовании форм и методов предупреждения коррупционных правонарушений, усилении превентивной составляющей в противодействии коррупции, а также о продолжающейся работе с населением по внедрению в общественное сознание идеи нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям.

Она отметила, что органы госдоходов являются одним из наиболее автоматизированных госорганов, и доля госуслуг оказанных в электронном формате ежегодно растет. К примеру, Департаментом госдоходов по г.Алматы в 2017 году данный показатель составил более 95% и это выше показателя 2016 года почти на 10%.

Вместе с тем, есть куда стремиться. Нужно добиться 100%-ой автоматизации и не только в области оказания госуслуг, но и всех функций Комитета.

Также ею была обозначена важность широкомасштабного разъяснения законодательства и реформ проводимых налогоплательщикам. Незнание законодательства подталкивает людей на решение своих вопросов незаконными путями, дает возможность чиновникам злоупотреблять должностными полномочиями.

В работе совещания приняли участия Руководитель ДГД по г.Алматы Тынысбеков Аскар Станиславович, руководители районных управлений государственных доходов и таможенных постов г.Алматы, весь состав органов государственных доходов города Алматы.