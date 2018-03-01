Цифровизация снизит коррупцию в стране

Цифровизация снизит коррупционную составляющую во всех государственных сферах, считает председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев на втором республиканском Форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НПП РК «Атамекен».

«Использование и развитие цифровых технологий - наша главная совместная задача. По поручению Главы государства, в первую очередь, это должно начаться с сектора госуслуг. «Атамекен» работает над этим вопросом: создается «Правительство для бизнеса» в рамках работы Центров обслуживания предпринимателей. Уже автоматизированы 76 услуг, а до конца 2018 будут добавлены 52 меры господдержки по линии МНЭ, МСХ, МИР. Такая же задача стоит в Таможенной сфере - тут масса обращений и нареканий от предпринимателей. Все 17 таможенных процедур будут автоматизированы, что сведет к минимуму коррупционную составляющую в таможенных органах», отметил Тимур Кулибаев.

Конечной целью цифровизации должна стать полная автоматизация системы управления рисками, когда система, без участия чиновника, самостоятельно будет определять объект проверки.

Вторая задача, как отметил Глава НПП, - это оптимизация численности госаппарата. После завершения ревизии контрольно-надзорных функций планируется высвобождение более 1100 проверяющих лиц.

«Мы предлагаем, чтобы сэкономленные средства в результате этого пошли на увеличение зарплат госслужащих, чтобы эти люди получали такие же зарплаты, как и в корпоративном секторе. Бизнес-сообщество готово к тому, чтобы был компактный и профессиональный госаппарат, который содержится на деньги налогоплательщиков», - сказал Тимур Кулибаев.

Еще одна инициатива «Атамекена» - усиление ответственности должностных лиц за незаконные действия в отношении предпринимателей. Агентство по делам госслужб и противодействию коррупции обладает всеми необходимыми для этого инструментами - сформированы системы Региональных советов по этике и уполномоченных по этики в госорганах, с возможностью координации работы дисциплинарных комиссий. Каждый предприниматель должен быть уверен, что нерадивые чиновники обязательно понесут заслуженное наказание за свои незаконные действия.

Четвертое - это повышение ответственности частного сектора. В последнее время вызывает частое нарекание плохое качество объектов общественного питания, лифтового хозяйства, перевозок пассажиров, пожарной безопасности.

«Все, что связано с безопасностью жизни и здоровьем людей, окружающей среды, должно находиться под строгим контролем, в том числе со стороны самого бизнеса. Здесь нужны четкие механизмы самоконтроля и ответственности бизнеса для предупреждения нарушений и снижений качества продукции. Нужно повышать ответственность и самого бизнеса. Мы защищаем интересы только добросовестных предпринимателей, тех, кто платит налоги и соблюдает законодательство», - подчеркнул глава Нацпалаты.

Он добавил, что в июне на предстоящем Съезде НПП РК «Атамекен» будет принят Кодекс этики предпринимателей. В нем будут закреплены нормы и обязательства предпринимателей при взаимодействии с другими субъектами предпринимательства, а также механизмы по соблюдению этих обязательств.

В рамках Форума состоялось подписание второй Дорожной карты совместных действий НПП РК «Атамекен» и АГДС по вопросам противодействия коррупции.

Тимур Кулибаев заверил, что ее исполнение будет находиться под постоянным контролем с обеих сторон и в завершении выразил слова благодарности руководству Агентства за поддержку предпринимательского сообщества.