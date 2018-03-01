АО «Банк ЦентрКредит» сообщило об изменениях в составе Совета директоров и Правления

28 февраля совет директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекратил полномочия члена совета директоров Даурена Жаксыбека и члена правления банка Ержана Толеубекова.

Даурен Жаксыбек, сын руководителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова, занимает следуюущие посты: председатель советов директоров АО «Корпорация «Цесна», АО «Финасовый холдинг «Цесна», АО «Цесна-Капитал», АО «Цеснабанк», ПАО «Плюс Банк», АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна «Гарант», председатель наблюдательного совета ТОО «NAN-Grain Group», председатель Регионального совета Палаты предпринимателей г. Астана.

Он вошел в совет директоров БЦК в 2017 г. после объявления о возможном слиянии АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Цеснабанк».

Ержан Толеубеков, ранее работавший управляющим директором АО «Цесна Банк», также занял пост управляющего директора и члена правления АО «Банк ЦентрКредит» в мае 2017 года.

Накануне было сообщено о том, что правлением Национального банка Республики Казахстан №20 от 6 февраля 2018 года было выдано согласие Ли Владиславу Сединовичу на приобретение статуса крупного участника АО «Банк ЦентрКредит».

Владислав Ли, как известно, занимает пост председателя правления банка с 1998 г.