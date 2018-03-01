Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК приглашает желающих проверить здоровье

Таким образом врачи хотят привлечь внимание граждан к собственному здоровью и оказать возможную помощь всем, кто в ней нуждается.

Акция «Мой милый доктор» состоится 3 марта 2018 года. В ней могут принять участие все взрослые жители и гости Астаны. Каждый, кто в этот день придет в Президентскую клинику, получит возможность 50%-ной скидки на прием врача и ряд инструментальных и аппаратных исследований.

Таким образом врачи хотят привлечь внимание граждан к собственному здоровью и оказать возможную помощь всем, кто в ней нуждается.

Во время приема будет вестись отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи.

Если пациент оплатил прием, но не успел попасть к врачу в субботу с 8 до 16 часов, он может воспользоваться льготным чеком в любой другой день. Нужно только заранее записаться к врачу и иметь с собой чек, датированный 3 марта 2018 года.

Позвоните и запишитесь по телефону 8 (7172) 70 80 90

* Список врачей и перечень диагностических исследований с 50% скидкой Вы можете просмотреть на сайте www.bmcudp.kz.

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