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Ратифицирован протокол, предусматривающий равное распределение пошлин между странами ЕАЭС

Основной целью законопроекта являются обеспечение равного подхода к распределению пошлин государствами ЕАЭС и пересмотр нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для стран -участниц.

Фото : 24.kz1 марта 2018, 11:04

Сенат РК ратифицировал протокол о применении отдельных положений договора о присоединении Кыргызской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, основной целью законопроекта «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014», подписанного 23 декабря 2014 года являются обеспечение равного подхода к распределению пошлин государствами ЕАЭС и пересмотр нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для стран -участниц.

«Реализация протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, в связи с чем предлагаются условные потери республиканского бюджета, которые составили бы 1,8 млрд тенге в 2017 году, 1,9 млрд тенге - в 2018 и 2 млрд тенге - в 2019 году. Таким образом, ратификация и реализация протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлины в бюджеты государств ЕАЭС», - пояснил Тимур Сулейменов.

Также было отмечено, что проект закона не противоречит Конституции РК, действующим международным договорам и двусторонним соглашениям, участницей которых является наша страна.


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