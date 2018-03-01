Настя Рыбка нанесла ущерб репутации Таиланда

Ряд курортов Таиланда, действительно, имеют весьма сомнительную репутацию.

Задержанная в Таиланде за нелегальную работу группа "секс-инструкторов", среди которых были видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, своими действиями нанесли ущерб репутации королевства, сообщает ТАСС.

"Эта группа нанесла ущерб нашей национальной репутации. Мы привлекаем к ответственности всех без исключения иностранцев, нарушающих наши законы, не только в Паттайе, но и по всей стране", - сказал заместитель главы полицейской пресс-службы Критсана Паттаначароен.

Ряд курортов Таиланда, действительно, имеют весьма сомнительную репутацию. Однако власти королевства неоднократно заявляли, что не довольны подобным имиджем и намерены его изменить. К примеру, на этой неделе генконсул Гамбии был вызван в МИД Таиланда после неосторожного заявления министра туризма и спорта этой страны, который назвал королевство "направлением для секс-туризма". Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, комментируя ситуацию с Гамбией отметил, что "хотел бы покончить" с неоднозначным имиджем страны.

История "секс-тренеров" из России и Белоруссии в четверг вновь появилась на страницах ведущих газет Таиланда после того, как Анастасия Вашукевич в своем Instagram призвала американских журналистов "найти ее живой в тайской тюрьме". Взамен она пообещала снабдить их "недостающими деталями пазла о Трампе и Манафорте", очевидно имея ввиду громкую историю с обвинением в адрес России о якобы вмешательстве в американские выборы.

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