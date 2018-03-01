Протокол по усилению безопасности судов в море ратифицировал Сенат РК

Депутаты сената парламента Казахстана ратифицировали протокол, который усилит гарантии безопасности казахстанских судов, плавающих в открытом море, передает Sputnik Казахстан.

В настоящее время более 40 государств являются участниками протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства. Почти все они — страны Черноморского и Балтийского регионов.

Протокол также устанавливает процедуры для высадки на борт судна, которое считается совершившим преступление, условия для передачи задержанного лица, присутствие которого необходимо в другом государстве для расследования либо уголовного преследования в связи с вышеуказанными преступлениями.

Ранее министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что ратификация протокола способствует усилению правовых гарантий безопасности казахстанских судов, плавающих в открытых морях.

По его информации, сейчас казахстанские торговые суда начинают активно осваивать маршруты до портов, расположенных в открытых морях. В 2017 году с порта Актау до портов Турции было перевезено порядка 35 тысяч тонн генеральных грузов. В 2018 году объемы перевозок будут увеличены в три раза. Также с этого года планируется начать перевозку негабаритного оборудования с Черного и Балтийского морей для строительства завода "Тенгизшевройл".

При этом рост объемов перевозок способствует достигнутым с Россией договоренностям в рамках ЕАЭС, а введение упрощенного порядка транзитного прохода для казахстанских судов по внутренним водным путям России будет способствовать увеличению объемов перевозок, заключил Касымбек.

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