В ЗКО скончался полицейский, попавший в ДТП с пассажирским автобусом

ДТП произошло 27 февраля.

Об этом рассказали в ДВД ЗКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в ДВД ЗКО, инспектор полиции Сырымского РОВД, который пострадал в ДТП на трассе Самара-Шымкент, скончался в Областной клинической больнице.

Напомним, ДТП произошло утром 27 февраля. На автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД.

В пассажирском автобусе находилось 50 граждан Узбекистана. Водитель "ВАЗ-2114" находился в больнице в тяжелом состоянии.

Кристина КОБИНА

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