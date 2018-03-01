В ЗКО скончался полицейский, попавший в ДТП с пассажирским автобусом
ДТП произошло 27 февраля.
Фото : mgorod.kz1 марта 2018, 11:20
Об этом рассказали в ДВД ЗКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Как сообщили в ДВД ЗКО, инспектор полиции Сырымского РОВД, который пострадал в ДТП на трассе Самара-Шымкент, скончался в Областной клинической больнице.
Напомним, ДТП произошло утром 27 февраля. На автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД.
В пассажирском автобусе находилось 50 граждан Узбекистана. Водитель "ВАЗ-2114" находился в больнице в тяжелом состоянии.
Кристина КОБИНА
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