Женщина обвинила в изнасиловании женатого любовника, чтобы отомстить
Любовницу приговорили к 1 году ограничения свободы и к 100 часам принудительных работ.
Фото : diapazon.kz1 марта 2018, 11:29
В итоге сама оказалась на скамье подсудимых, передает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".
«Он скрывал от меня, что был женат», – объяснила женщина причину ложного доноса.
35-летняя Альбина Н. написала заявление в полицию, что ее изнасиловали. По ее заявлению провели досудебное расследование и дело прекратили, изнасилование не подтвердилось. Тогда заявительница призналась, что оклеветала любовника сгоряча.
Несколько месяцев она встречалась с ним, он говорил, что не женат. На самом деле оказалось, что у него есть жена. На Альбину возбудили уголовное дело по статье «Ложный донос». Она просила не наказывать ее строго, учесть, что разведена и сама воспитывает троих детей.
Суд приговорил Альбину к 1 году ограничения свободы и к 100 часам принудительных работ. Осужденной запрещено посещать увеселительные заведения.
Автор: Юрий ГЕЙСТ
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