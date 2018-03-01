В Туркменистане женщины на 8 марта получат по 11 долларов

Традиция, дарить женщинам страны на праздник 8-ое марта по 40 манатов (3531 тенге) от имени главы государства была заложена в эпоху правления первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Женщинам Туркменистана в честь Международного дня 8-ое марта вручат по 40 манатов (3531 тенге) от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает "Нейтральный Туркменистан".

В соответствии с распоряжением, подписанным главой государства, денежные подарки в размере 40 манатов (3531 тенге) получат женщины страны, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности.

Президентские 40 манатов (3531 тенге) вручат женщинам, получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, и слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет.

Президентское распоряжение, также, охватывает студенток, школьниц и воспитанниц детских дошкольных учреждений.

Документ предписывает дарить денежные подарки в честь 8-го марта в торжественной обстановке.

Традиция, дарить женщинам страны на праздник 8-ое марта по 40 манатов (3531 тенге) от имени главы государства была заложена в эпоху правления первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. На эту сумму в Туркменистане можно купить отрез штапеля на летнее платье.

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