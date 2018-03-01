Казахстанец улучшил положение в мировом рейтинге настольного тенниса

Прогресс отечественного теннисиста впечатляет: если в конце прошлого года он был на 98-ой позиции в рейтинге, то сейчас на 34-ой позиции.

Международная федерация настольного тенниса обновила официальный рейтинг лучших спортсменов мира. Впервые в истории этого вида спорта казахстанец Кирилл Герасименко улучшил свои показатели, разместившись на 34-ом месте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

«Это историческое событие для казахстанского настольного тенниса. Еще ни один наш соотечественник не поднимался так высоко в «табеле о рангах» Международной федерации настольного тенниса. Своими победами Кирилл Герасименко поднимает престиж отечественного настольного тенниса, является примером для юных мастеров малой ракетки нашей страны. Он очень талантливый и перспективный спортсмен. Мы верим, что Кирилл еще будет прогрессировать и не раз порадует казахстанских болельщиков своими успехами», - говорит исполнительный директор Федерации настольного тенниса Республики Казахстан Данил Пак.

Прогресс отечественного теннисиста впечатляет: если в конце прошлого года он был на 98-ой позиции в рейтинге, первым из наших спортсменов войдя в ТОР-100 в этом виде спорта, то уже по итогам прошлого месяца занимал 43 строчку в списке лучших. Сейчас он на 34-ой позиции.

«Очень рад этой новости и приложу все силы, чтобы улучшить свои позиции. Надеюсь, что в будущем как можно больше наших спортсменов смогут попасть в мировой рейтинг Международной Федерации», говорит 21-летний спортсмен, который в данное время находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

В прошлом году Кирилл Герасименко выполнил норматив «Мастера спорта международного класса», став победителем и призером мировых туров, а также впервые принял участие в Гранд-Финале в Астане. Впереди у казахстанского спортсмена международные турниры в Японии, Катаре и Польше. Командный чемпионат мира по настольному теннису, в котором также примет участие Герасименко в составе сборной страны, состоится в мае в Швеции.