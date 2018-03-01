В соответствии с пунктом 4 статьи 98, пунктом 1 статьи 99, пунктом 1 статьи 100, пунктом 1 статьи 101, пунктом 1 статьи 102, пунктом 2 статьи 166, пунктом 2 статьи 461, пунктом 1 статьи 490, пунктом 1 статьи 497, пунктом 1 статьи 504, пунктом 1 статьи 511, пунктом 1 статьи 518 и пунктом 1 статьи 525 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены следующие формы:

1) о принятии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов согласно приложению 1 к приказу;

2) о включении в реестр владельцев складов хранения собственных товаров помещений или открытых площадок согласно приложению 2 к приказу;

3) о защите прав на объекты интеллектуальной собственности согласно приложению 3 к приказу;

4) о включении в реестр таможенных представителей согласно приложению 4 к приказу;

5) о включении в реестр таможенных перевозчиков согласно приложению 5 к приказу;

6) о включении в реестр владельцев складов временного хранения согласно приложению 6 к приказу;

7) о включении в реестр владельцев таможенных складов согласно приложению 7 к приказу;

8) о включении в реестр владельцев свободных складов согласно приложению 8 к приказу;

9) о включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли согласно приложению 9 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.