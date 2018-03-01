Астана вошла в пятерку самых популярных городов СНГ на 8 марта

В Казахстане будет сразу четыре праздничных выходных дня.

Стали известны самые популярные города СНГ для поездок на праздничные выходные марта. Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц и апартаментов, передает Zakon.kz со ссылкой на Tvil.ru.



В Казахстане будет сразу четыре праздничных выходных дня подряд с 8 по 11 марта 2018 года. Поэтому Астана, наряду с Минском, Баку, Ереваном и Брестом входит в первую пятерку городов СНГ у туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.

В Астане туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на две ночи и платят около 20 тысяч тенге в сутки, в Минске - 17 тысяч тенге в сутки (2,5 ночи). Самое недорогое проживание в городах первой пятерки - в Бресте (около 11 тысяч тенге в сутки).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!