В соответствии с пунктом 7 статьи 444 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» утверждены Правила корректировки размера облагаемого импорта в рамках Евразийского экономического союза.

Органы государственных доходов корректируют размер облагаемого импорта в рамках Евразийского экономического союза в случае непредставления налогоплательщиком документов, подтверждающих стоимость ввезенных (ввозимых) товаров на территорию Республики Казахстан.

К документам, подтверждающим стоимость ввезенных (ввозимых) товаров на территорию Республики Казахстан, относится один из документов в следующей очередности:

1) договоры (контракты), указанные в подпункте 5) пункта 2 статьи 456 Кодекса;

2) счета-фактуры, указанные в подпункте 4) пункта 2 статьи 456 Кодекса;

3) товаросопроводительные и (или) иные документы, указанные в подпункте 3) пункта 2 статьи 456 Кодекса;

4) документы, предусмотренные пунктом 3 Правил.

В случае отсутствия сведений, предусмотренных пунктом 2 Правил, источниками информации при корректировке размера облагаемого импорта в рамках Евразийского экономического союза являются ниже перечисленные сведения, которые используются в следующей очередности:

1) акт экспертизы товаров (заключения), выдаваемый Национальной палатой, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о национальной палате предпринимателей либо отчет оценки товаров, выдаваемый оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности;

2) сведения о ценах на идентичные (аналогичные) (а при их отсутствии - однородные) товары, имеющиеся в органах государственных доходов, полученные путем анализа налоговой отчетности по товарам, импортированным на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, не ранее чем за девяносто дней до ввоза таких товаров.

Под идентичными (аналогичными) товарами подразумеваются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки: физические характеристики, качество, страну происхождения и производителя.

Под однородными товарами подразумеваются товары, которые, не являясь идентичными (аналогичными), имеют сходные характеристики, состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми.

При этом, в случае отсутствия информации, указанной в данном подпункте, в качестве источников информации при корректировке размера облагаемого импорта в рамках Евразийского Экономического союза используется информация по ценам на идентичные (аналогичные) или однородные товары, сложившимся за предыдущие календарные кварталы до ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан, но не превышающие одного календарного года.

Если при применении информации, указанной в настоящем подпункте, выявляется две и более цены сделки идентичным (аналогичным), а при их отсутствии - однородным товарам, то для определения размера облагаемого импорта применяется минимальная из них;

3) официально признанные источники информации о рыночных ценах, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.

Налогоплательщик, импортировавший товары на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, самостоятельно корректирует размер облагаемого импорта в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящих Правил.

Сведения о ценах, предусмотренных подпунктом 2) пункта 3 Правил, в качестве источника информации для целей подтверждения стоимости ввезенных (ввозимых) товаров на территорию Республики Казахстан, запрашивается налогоплательщиком с органов государственных доходов.

Органы государственных доходов представляют такие сведения о ценах в течение десяти рабочих дней с приложением перечня ценовой информации по запрашиваемым товарам.

При этом не допускается корректировка налогоплательщиком размера облагаемого импорта в соответствующей налоговой отчетности:

1) проверяемого налогового периода - в период проведения комплексных и тематических проверок;

2) обжалуемого налогового периода - в период срока подачи и рассмотрения жалобы на уведомление о результатах проверки с учетом восстановленного срока подачи жалобы;

3) по налоговым периодам, по которым произведена налоговая проверка.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.