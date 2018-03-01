Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Тимур Шаймергенов назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

«Постановлением Правительства Шаймергенов Тимур Тулегенович назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», - говорится на официальном сайте правительства.

Тимур Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы, в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

В 2009-2017 годы проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах.

Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, занимал различные должности в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, аппаратах Мажилиса Парламента РК и Совета Безопасности РК. Член Общественного совета при МИД РК.

До назначения в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК работал в системе Администрации Президента РК.

Награжден медалями «25 лет Ассамблее народа Казахстана», «20 лет Конституции РК», «25 лет Независимости РК», «25 лет Дипломатической службе РК», «25 лет Комитету национальной безопасности РК».