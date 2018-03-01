Мажилисмены обсудили вопросы социальной защиты ветеранов

Общая численность воинов-интернационалистов в Казахстане составляет порядка 19 тысяч человек.

В мажилисе состоялось заседание комитета палаты по социально-культурному развитию совместно с социальным советом при Фракции партии «Нұр Отан» по обсуждению вопросов предоставления социальных гарантий участникам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненных к ним, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Организатором мероприятия выступил депутат мажилиса, председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана» Бакытбек Смагул. В работе заседания приняли участие депутаты мажилиса – члены фракции партии «Нур Отан» и других парламентских фракций, ветераны войны в Афганистане и других локальных конфликтов, руководители общественных организаций ветеранов, руководство ряда министерств и ведомств.

С основным докладом на тему дня выступил депутат, член комитета мажилиса по социально-культурному развитию Бакытбек Смагул. Парламентарий, в частности, сообщил, что в настоящее время общая численность воинов-интернационалистов в Казахстане составляет порядка 19 тысяч человек. И сегодня многие из них, пройдя непростые испытания, не только проявили себя как воины, верные Родине и присяге, но и как граждане, которые принимают самое активное участие в общественной работе с населением.

Б.Смагул, исходя из общих пожеланий всех ветеранских организаций воинов-интернационалистов, а также учитывая современные условия развития гражданского общества, остановился на актуальных вопросах социальной защиты ветеранов. Также, он озвучил предложения ветеранских организаций.

«Во-первых, в эпоху стремительных изменений нам необходимо на системной основе проводить разъяснительную работу среди молодежи. Мы считаем, что в этих целях надо более шире использовать потенциал ветеранских организаций. Во-вторых, мы должны завершить уже начатую работу по закреплению каждого ветерана к школам, профтехшколам, колледжам и вузам страны. В-третьих, совместно с местными органами власти рассмотреть возможность открытия в летнее время в каждом регионе военно-патриотических центров, т.е. летних лагерей», – рассказал Б.Смагул.

Также назрела необходимость проработки ряда мер, требующих комплексного подхода.

Так, для объединения усилий ветеранского движения следует разработать общую концепцию деятельности ветеранских организаций с учетом позиций всех заинтересованных сторон. Центральным и местным исполнительным органам в рамках государственного социального заказа предусмотреть финансирование мероприятий военно-патриотического характера. На уровне постановления правительства утвердить план мероприятий, посвященных 30-й годовщине вывода войск из Афганистана в 2019 году.

«Мы уверены, что решение этих наиболее острых проблем придаст импульс целевой работе ветеранов с населением. Кроме того, это станет весомым вкладом со стороны ветеранских организаций в общее дело – модернизацию сознания подрастающего поколения. Хочу отметить, что организации ветеранов войны в Афганистане, руководствуясь принципами чести и долга, всегда были и будут на первой линии защиты от внешних угроз. Каждый из наших воинов готов в любое время показать самые сильные качества, в которых нуждается общество», – резюмировал Бакытбек Смагул.

В ходе заседания о мерах, предпринимаемых министерством по пенсионному обеспечению, охране здоровья ветеранов, также решению их жилищных вопросов рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Она отметила, что забота о ветеранах, повышение качества их жизни была и остается одним из главных приоритетов социальной политики государства. Сегодня меры социальной защиты ветеранов реализуются, как на центральном, так и на региональном уровнях.

По словам вице-министра, по состоянию на 1 января 2018 года средний совокупный размер получаемых социальных выплат составил для: лиц, приравненных к участникам ВОВ – 128 333 тенге (средний размер пенсии по возрасту 98 172 тенге, базовая пенсия 15 274, специальное государственное пособие 14 887 тенге); лиц, приравненных к инвалидам ВОВ – 100 113 тенге (средний размер пенсии по возрасту 66 681 тенге, базовая пенсия 15 274, специальное государственное пособие 18 158 тенге). Для обеспечения доступности медицинской помощи с 2011 года во всех поликлиниках введены социальные работники и психологи. Медицинская помощь участникам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, оказывается бесплатно в рамках ГОБМП на республиканском и региональном уровнях.

В своем докладе заместитель начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майора М.Таласов отметил, что вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к военной службе, пропаганды героических страниц истории и традиций Вооруженных Сил приобретают актуальный характер.

Он отметил, что министерство обороны поддерживает предложение по определению 15 февраля (день вывода Советских войск из Афганистана), как праздничный день - День воина-казахстанца, принимавшего участие в боевых действиях на территории других государств, с выпуском специального нагрудного знака.

В целях выработки предложений по решению вопросов, поднимаемых ветеранскими организациями Министерством труда и социальной защиты населения РК принято решение о создании рабочей группы по выработке предложений. В состав рабочей группы вошли депутаты Мажилиса Парламента РК, представители общественных объединений ветеранов войны Ш. Утегенов и К. Елубаев, а также представители заинтересованных государственных органов. После всех выступлений, вопросов и ответов, по итогам заседания комитета приняты соответствующие рекомендации.

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