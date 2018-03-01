Сохраняется угроза подтопления аэропорта в Астане

Об этом рассказал Юрий Ильин.

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин рассказал о проблемах в подготовке к весеннему половодью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимаемых мер по увеличению пропускной способности русла реки Есиль на территории столицы ниже по территории Акмолинской области в данное время не достаточно. Сохраняется угроза подтопления аэропорта столицы в районе озера Майбалык, что требует принятия необходимых мер по строительству сооружения для отвода излишков вод из него», - сказал Юрий Ильин на круглом столе по предупреждению ЧС.

Он напомнил о масштабных подтоплениях в городе Атбасаре, которые в прошлом году получили большой резонанс.

«Фактический объём составлял порядка 590 млн кубических метров воды, практически превысил критический уровень подъема воды, что привело к разрушению защитного сооружения. В настоящее время эта проблем решается по бесхозным гидротехническим сооружениям по всей стране, которых насчитывается около 46 единиц, при этом наибольшее число сосредоточены на территории Алматинской и Мангистауской области по 13 штук», - отметил Ильин.

Говоря о защите Астаны от паводковых вод, Ильин также выразил обеспокоенность.

«Весной 2017 года из астанинского Вячеславского водохранилища излишки паводковых вод были перехвачены защитной дамбой астанинского контррегулятора, но в истории контррегулятора это была самая наивысшая точка порядка 260 млн кубических метров воды. Опорожнение чаши контррегулятора осуществляется с минимальным расходом всего лишь до 50 метров кубических в секунду в течение более двух месяцев, когда защитные сооружения не предназначены на такой длительный период эксплуатации содержания данного объема воды», - сказал Ильин.

При этом он подчеркнул, что даже при таких малых расходах регистрировались подтопления нижележащих дачных массивов.

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