Конституционная реформа заложила правовые основы модернизации правоохранительной системы

В Казахстане существенно пересмотрены роль и функции суда и правоохранительных органов в уголовном процессе

Конституционные поправки, принятые в Казахстане в марте прошлого года, создали правовую основу для дальнейшей модернизации судебной системы, деятельности органов прокуратуры, а опосредованно и других правоохранительных органов, отметил председатель Конституционного совета Кайрат Мами на международной научно-практической конференции «Реализация конституционных новелл – залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства», сообщает Zakon.kz.

Как отметил в своем выступлении председатель Конституционного совета Кайрат Мами, данная встреча посвящена обсуждению актуальных вопросов реформирования системы уголовного судопроизводства в рамках реализации конституционных новелл 2017 года.

Конституционные поправки, принятые в Казахстане в марте прошлого года, создали правовую основу для дальнейшей модернизации судебной системы, деятельности органов прокуратуры, а опосредованно и других правоохранительных органов.

- Значимым событием стало принятие в декабре 2017 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», - говорит Кайрат Мами. - Законом право санкционирования всех процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, передано судам. Образованы специализированные следственные суды. В УПК введено приказное производство по уголовным проступкам, очевидным и незначительным преступлениям. Заложены новые подходы в организации уголовного преследования, повышена состязательность в уголовном процессе, в том числе за счет расширения прав адвокатов. Четко распределены процессуальные полномочия и предусмотрены меры по упрощению и обеспечению экономичности уголовного судопроизводства.

Таким образом, существенно пересмотрены роль и функции суда и правоохранительных органов в уголовном процессе. При разработке данного законопроекта были учтены и правовые позиции ряда итоговых решений Конституционного Совета.

Торгын Нурсеитова

Фото Данияра Кунафина

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