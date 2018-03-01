Сенаторы попросили возобновить программу модернизации ЖКХ

Для многих казахстанцев программа была последней и единственной надеждой на улучшение жилищных условий.

На пленарном заседании сената с депутатским запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву обратились сенаторы Ерик Султанов и Ольга Перепечина, передает Zakon.kz.

По данным депутатов, в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в городе Петропавловске был отремонтирован 161 многоэтажный жилой дом на сумму 2,4 млрд тенге. Выполнен ремонт кровлей, фасадов, подвалов, системы отопления, лифтового хозяйства. Благодаря государственной поддержке удалось решить целый блок накопившихся проблем, которые десятилетиями создавали массу неудобств для жителей города. Важно отметить, что все затраченные государством финансовые средства были в полном объеме возвращены жильцами отремонтированных домов.

Вместе с тем, приостановление данной программы с 2013 года не позволило продолжить планомерную работу по приведению ветхого жилья в техническое состояние, пригодное для комфортного и безопасного проживания людей.

Значительная часть жилого фонда Петропавловска была построена еще в советское время, и на данный момент возраст отдельных зданий превышает 50 лет. Более двухсот пятидесяти многоэтажек города – порядка 25% от общего количества многоэтажных домов нуждаются в срочном капитальном ремонте.

Стоимость ремонта одного такого здания составляет не менее 25 млн тенге. Для Петропавловска, где заработная плата – одна из самых низких по стране, это колоссальная сумма. Собственники квартир не имеют физической возможности собрать такую сумму в краткосрочный период, а условия Программы вполне устраивают их.

"Разрушающиеся крыши, сломанные лифты, требующие ремонта подъезды и подвалы, мрачные осыпающиеся фасады – вот те проблемы, о которых раз за разом с болью говорят жители Петропавловска во время регулярных встреч с избирателями. Для большинства их них программа была последней и единственной надеждой на улучшение жилищных условий. Их можно понять, ведь у многих на руках – больные старики и дети, проживающие в квартирах с аварийным тепло- и водоснабжением, протекающей кровлей и неработающим лифтом. Как можно говорить о дальнейшем развитии города, распространении инноваций и внедрении «умных» технологий, если не созданы условия для полноценного удовлетворения базовых потребностей населения. И сегодня для большей части горожан - это проблема износа их жилья. Горожане надеются на возобновление программы и ждут возможности улучшить условия проживания", - отметили депутаты в запросе.

Они попросили главу Кабмина рассмотреть вопрос возобновления Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства и выделения необходимой суммы средств из республиканского бюджета на ремонт жилых домов города Петропавловска.

Депутаты предположили, что аналогичная ситуация сложилась и в других городах Казахстана.

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