В Казахстане обсуждают реформирование уголовного процесса в рамках конституционных новелл

Конференция поможет оценить результаты принятых мер и обсудить дальнейшие действия по модернизации правоохранительной системы.

Правоохранительная деятельность будет развиваться в направлении гуманизации, внедрения интеллектуальных систем обеспечения общественного порядка и безопасности, подчеркнул председатель Конституционного совета Кайрат Мами на международной научно-практической конференции «Реализация конституционных новелл – залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства», сообщает Zakon.kz.

В настоящее время проводится большая работа по реализации указанных мер. По словам Кайрата Мами, принятие оптимальных решений по ним требует тщательного анализа законотворческой и правоприменительной практики, механизмов взаимодействия правоохранительных органов и судов.

Как известно, Президент Казахстана в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и на расширенном заседании Правительства, состоявшемся 9 февраля текущего года, отметил необходимость продолжения работы по укреплению гарантий конституционных прав граждан, повсеместному утверждению принципа верховенства закона. По мнению председателя Конституционного совета Кайрата Мами, в сфере борьбы с коррупцией обращено внимание на необходимость принятия превентивных мер. Правоохранительная деятельность, как и прежде, будет развиваться в направлении гуманизации, внедрения интеллектуальных систем обеспечения общественного порядка и безопасности.

- В настоящее время проводится большая работа по реализации указанных мер, - подчеркнул Кайрат Мами. - Принятие оптимальных решений по ним требует тщательного анализа законотворческой и правоприменительной практики, механизмов взаимодействия правоохранительных органов и судов. В этом плане сегодняшняя конференция дает большие возможности.

Напоминаем, конференция организована Конституционным советом, Верховным судом и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Офисом Программ ОБСЕ в Астане, Германским фондом международного правового сотрудничества, проектом Европейского союза/Совета Европы и Венецианской комиссией Совета Европы.

На пленарном заседании присутствуют руководство Администрации Президента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, депутаты Парламента, представители правоохранительных и судебных органов, международных и неправительственных правозащитных организаций, а также видные ученые-юристы.

В программе предусмотрены выступления как отечественных, так и зарубежных экспертов.

От имени соорганизаторов Кайрат Мами поблагодарил зарубежных партнеров за оказываемую экспертно-методологическую поддержку, которая всегда помогает им в работе.

- Надеюсь, что в эти дни будут высказаны интересные и полезные предложения по обозначенным и другим вопросам, - подчеркнул Мами. - Наша очередная конференция поможет нам оценить результаты принятых мер и обсудить дальнейшие действия по модернизации правоохранительной системы страны.

Торгын Нурсеитова

Фото Данияра Кунафина

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