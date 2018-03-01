Как самый юный магнат Великобритании стал женщиной и встретил свою любовь в 39 лет

В 2001 году он сменил пол и стал Лорен Харрис.

Имя Лорен Харрис вам вряд ли о чем-то скажет, а в Великобритании эта женщина —знаменитость. Слава настигла ее в 13-летнем возрасте, когда героиня нашего материала была… юношей, пишет Woman.ru.

В начале девяностых 13-летнего Джеймса Харриса называли самым юным магнатом Британии. Свое состояние он сделал на антиквариате, купленном на блошиных рынках. К примеру, набор ложек, стоивших Харрису 50 центов, принес ему более трех тысяч долларов.

В подростковом возрасте Харрис подвергался буллингу в школе из-за необычной манеры поведения, страдал от депрессий и, как оказалось, от гендерной дисфории. Поэтому в 2001 году он сменил пол и стал Лорен Харрис. На днях на свадьбе своего брата 39-летняя Лорен появилась в компании возлюбленного.

«Я никогда не думала, что встречу мужчину мечты, но теперь точно знаю — это Брюс», — рассказала телезвезда в интервью изданию MailOnline.

Брюс Хиллс, как и его возлюбленная, — трансгендер.

О своем превращении из женщины в мужчину стоматолог в деталях рассказывал на страницах собственного микроблога. Его подписчики в курсе, что в прошлом Хиллс был обманут и уже даже не мечтал встретить ту единственную.

Но, как он теперь говорит, Лорен Харрис стала для него именно такой. В ближайших планах у счастливой пары — связать себя узами брака и обзавестись парой-тройкой очаровательный малышей.

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