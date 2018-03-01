Подросток разбился насмерть, упав с крыши многоэтажки в Павлодаре
Как подросток оказался на крыше, не сообщается.
Фото : privet1 марта 2018, 12:44
Подросток упал с крыши многоэтажки в Павлодаре и разбился насмерть, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Павлодарской области.
На официальный запрос агентства полицейское ведомство сообщило, что тело 16-летнего подростка было обнаружено 27 февраля 2018 года возле дома по ул. Ж. Мусы в Павлодаре. По предварительным данным, он упал с крыши дома. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее, комментируя выезд на вызов по этому ЧП, замглавврача павлодарской областной службы скорой медицинской помощи Алмас Мекишев сообщил журналистам, что примерный возраст упавшего 20-25 лет.
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