Подросток разбился насмерть, упав с крыши многоэтажки в Павлодаре

Как подросток оказался на крыше, не сообщается.

Подросток упал с крыши многоэтажки в Павлодаре и разбился насмерть, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Павлодарской области.

На официальный запрос агентства полицейское ведомство сообщило, что тело 16-летнего подростка было обнаружено 27 февраля 2018 года возле дома по ул. Ж. Мусы в Павлодаре. По предварительным данным, он упал с крыши дома. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, комментируя выезд на вызов по этому ЧП, замглавврача павлодарской областной службы скорой медицинской помощи Алмас Мекишев сообщил журналистам, что примерный возраст упавшего 20-25 лет.

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